В Казани почти на сутки отключат воду в церкви и в здании КФУ

В связи с проведением ремонтных работ 30 марта в некоторых домах Вахитовского района Казани почти на сутки отключат водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Воды не будет с 9.00 30 марта до 6.00 31 марта по адресам: улица Большая Красная, 1, 1а, 1б, 1/2 (церковь), 1/2, корп. 1, 3, 4 (здание КФУ), 10, 12, ул. Япеева, 11/12 лит. 1.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.