В Татарстане откроют образовательный центр «Алабуга Политех»
В рамках рабочей поездки в Елабужский район РТ президент Татарстана Рустам Минниханов откроет образовательный центра «Алабуга Политех», сообщает пресс-служба руководителя региона.
Отмечается, что подписано соглашение между Татарстаном и Агентством «Ворлдскиллс Россия», согласно которому будет создан Центр технологий «Ворлдскиллс».
Также Минниханов посетит ряд производств на территории ОЭЗ «Алабуга».
Ранее Президент РТ подчеркнул, что система образования является вопросом номер один. «Сегодня в республике многое делается в части модернизации образовательной сферы. Наша задача — обеспечить равные образовательные возможности для всех детей», — отметил он.
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