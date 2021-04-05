В Казани проведут первый аукцион на выполнение работ по программе капремонта жилых домов

Сегодня в Казани проведут первый аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по программе капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Следующие аукционы запланированы на 12, 14 и 19 апреля. На них будут разыграны подряды на выполнение ремонта в 163 многоквартирных домах.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году на реализацию программы выделены более 2,8 млрд рублей. Будут отремонтированы 295 домов: 224 дома высотой от 5 до 16 этажей и 71 малоэтажный дом. В 186 домах будет заменена кровля, в 146 домах проведут работы по замене внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, работы по ремонту фасадов проведут в 133 домах, замену лифтов — в 59 домах.

Сообщается, что капремонт проведен уже в 3200 многоквартирных домах, что составляет 63,3% жилого фонда Казани.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах увеличили количество многоквартирных домов, в которых в текущем году проведут капитальный ремонт.



Ольга Плешкова