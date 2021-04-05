LG больше не будет выпускать смартфоны

Южнокорейская компания LG больше не будет выпускать смартфоны. В компании объяснили, что решили выйти из высококонкурентного рынка, чтобы сосредоточиться на других сферах.

«Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы», — цитирует заявление компании «РИА Новости».

Производство мобильных телефонов LG планирует завершить к 31 июля. До этой даты можно будет приобрести до этой даты, некоторые модели останутся в продаже еще дольше.

Ранее сообщалось, что Apple даст возможность пользователям отказаться от российского софта в новых iPhone.

Ольга Плешкова