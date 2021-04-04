Путин проведет совещание по выполнению послания 2020 года на следующей неделе

На следующий неделе президент России Владимир Путин проведет совещание, где заслушает отчет об исполнении поручений после послания Федеральному собранию в 2020 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».



В прошлом году предлагалось внести в Конституцию поправки, продлить программы соцвыплат и наладить поставки жизненно важных лекарств, а еще увеличить количество бюджетных мест в вузах и другое.

Фото: kremlin.ru

Пока что неизвестно, когда будет следующее послание. СМИ сообщали, что Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля.

Маргарита Головатенко