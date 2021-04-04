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Под Казанью возведут новый жилой комплекс за 4 млрд рублей

08:45, 04.04.2021
Под Казанью возведут новый жилой комплекс за 4 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Зеленодольском районе Татарстана будет возведен новый жилой комплекс на месте бывшего филиала птицеводческого комплекса «Юдинский». Новый ЖК в поселке Октябрьский получит название «Залив».

ЖК будет располагаться в экологически чистом районе, в 15 км от границ Казани. Общая площадь будущего комплекса составит 78 тыс. кв. метров, сумма инвестиций составит 4 млрд рублей.

В 2021 году будет очищена территория от построек бывшей птицефабрики. В 2022 году планируется приступить к строительству домов. На месте будут построены многоквартирные дома малой этажности, сообщает «Татар-Информ».

Ольга Плешкова
ОбществоНедвижимость Татарстан
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