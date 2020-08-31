Проект семи километров второй очереди БКК обойдется в 161 млн рублей

Семикилометровый отрезок

Объявлен тендер на разработку проектной и рабочей документации для второго этапа второй очереди строительства Большого Казанского кольца. Речь идет об отрезке от ул. Технической до Кировской дамбы протяженностью 7,1 км. Сумма контракта составляет 161 млн рублей, источником финансирования выступает бюджет Республики Татарстан.



Документы тендера также содержат определенные подробности о новом участке. Известно, что участки будут четырехполосными с разделительной полосой шириной в два метра. Ширина же полос движения будет меняться: от 3,75 м на Тихорецкой до 3,5 м на развязке и Девятаева и 3,25 м на Меховщиков

Предусмотрены будут и тротуары шириной в полтора метра на Меховщиков и три метра на остальных участках.

Объект был разделен на несколько участков с разными сроками завершения работ. Так, на улице Тихорецкой (участок ул. Технической до ул. Магистральной), Меховщиков (участок от ул. Магистральной до ул. Девятаева) и от Девятаева до транспортной развязки указана дата «21 декабря 2020 года». Несколько иные сроки обозначены для «транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Большого Казанского кольца с Кировской дамбой» — 20 сентября 2021 года.

В ходе строительства моста через Монастырскую протоку строители завершили работы по бетонированию монолитных цоколей. Фото tatarstan.ru

Как продвигается строительство второй очереди

Напомним, первый этап работ на второй очереди БКК — от ул. Борисковской до Технической — стартовал в марте текущего года. Протяженность этого участка составляет 1,2 км. На него выделили 2,6 млрд рублей, 1,7 млрд из которых — федеральные.



Исходя из последних новостей о ходе работ на первом отрезке второй очереди БКК, там уже установили опоры контактной сети, переустроили инженерные сети — проложили 450 метров труб ливневой канализации, провели врезку труб водоснабжения.

Помимо этого, в ходе строительства моста через Монастырскую протоку строители завершили работы по бетонированию монолитных цоколей, установили шумозащитные экраны и опоры наружного освещения. На одной из опор моста начали устанавливать переходные плиты.

Также были заасфальтированы тротуары на площади 550 «квадратов» и установлена часть шумозащитных экранов вдоль правого и левого проездов.

Первой очереди БКК присвоили название «Магистраль 100-летия ТАССР». Фото Максима Платонова

Первую очередь сдали раньше срока, но в должном качестве

В то время как работа на второй очереди Большого Казанского кольца находилась в самом разгаре, торжественно открылась первая часть БКК. Церемония прошла в минувшую субботу — в разгар праздничных мероприятий, посвященных столетию ТАССР. В открытии приняли участие глава республики Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр транспорта России Евгений Дитрих и другие.

Первой очереди БКК присвоили название «Магистраль 100-летия ТАССР». Этот 800-метровый участок связал кратчайшим путем промышленную зону в районе Борисково с центральной частью Казани.

Отметим, что объект был построен с опережением нормативного срока — за 12 месяцев вместо 17. Это стало возможным благодаря пересмотру схемы организации работ и организации временного дорожного движения на участке строительства. Как отмечала пресс-секретарь казанского Кремля Лилия Галимова, сокращение сроков не отразилось на качестве выполненных работ.

В первую очередь входит четырехполосная дорога, которая запроектирована по категории магистральной улицы общегородского значения первого класса с двумя полосами автомобильного движения в каждом направлении и с пешеходными тротуарами шириной от 2 до 4,5 м.

Между полосами встречного движения проложена разделительная полоса шириной 9,5 м для двух трамвайных путей. Над Фермским шоссе в рамках первого этапа построен путепровод длиной почти 110 м (109,7 м) и шириной 36 м под четыре полосы движения автотранспорта и две трамвайные линии.

Над Фермским шоссе построен путепровод под четыре полосы движения автотранспорта и две трамвайные линии. Фото Максима Платонова

Движение пешеходов через построенный участок Большого Казанского кольца с безопасным выходом на остановочные платформы трамвая обеспечивает новый надземный пешеходный переход на улице Борисковской.



Лина Саримова