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Количество умерших от коронавируса в России перевалило за 100 тысяч

11:06, 03.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Количество умерших от коронавируса в России перевалило за 100 тысяч

За последние сутки в России выявили 9 021 новых случая коронавируса, выздоровело 9 618 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 572 077 человек, а выздоровевших — до 4 195 869.

За сутки болезнь унесла жизни 384 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 100 017 человек.

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Ольга Плешкова
Общество
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