Проектно-изыскательские работы по новой дороге к СНТ «Щербаковка» завершат к 8 апреля

Фото: Реальное время

Проектно-изыскательские работы по строительству новой дороги к СНТ «Щербаковка» должны завершить к 8 апреля, сообщили «Реальному времени» в министерстве строительства и дорожного хозяйства республики.

Программой дорожных работ на 2021 год, утвержденной постановлением кабинета министров РТ, предусмотрено финансирование ремонта подъезда к данному садоводческому товариществу. В соответствии с государственным контрактом с ООО «Волгапроектстрой» срок выполнения проектно-изыскательских работ по нему — 8 апреля 2021 года. По их завершению и получению положительного заключения государственной экспертизы начнется подготовка конкурсной документации на выполнение строительно-монтажных работ, говорится в ответе за подписью замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артема Чукина. Стоимость СМР станет известна после заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости.

На этой неделе «Реальное время» рассказало о проблеме, с которой столкнулись жильцы и садоводы «Щербаковки». Съезд к СНТ с федеральной трассы М7 «Волга» еще полгода назад закрыло, признав незаконным, ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Временная же зимняя дорога, которую щербаковцы проложили после закрытия старой, с приходом весны рискует превратиться в болото.

После публикации «Реального времени» «Волго-Вятскуправтодор» пошел навстречу жителям и пообещал на два месяца открыть ранее заблокированный им съезд к СНТ. Об этом нашему изданию рассказала председатель товарищества Наталья Бемшлаг, побывавшая на приеме у начальника управления Илдара Мингазова.

Любовь Шебалова