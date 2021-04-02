Выручка футбольного клуба «КАМАЗ» за год упала в 18 раз

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ

Выручка набережночелнинского футбольного клуба «КАМАЗ» упала в 18 раз — если в 2019 году она составляла 30,48 млн рублей, то в 2020-ом — 1,67 млн рублей. Таковы данные финансовой отчетности клуба по итогам 2020 года в базе данных «СПАРК-Интерфакс».



Однако в 2,5 раза возросло значение чистой прибыли — по итогам 2020 года показатель составил 1,4 млн рублей, тогда как годом ранее он составлял лишь 573 тысячи рублей. В целом, чистые активы клуба — отрицательные: -40,56 млн рублей.

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ

Маргарита Головатенко