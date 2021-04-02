Медведева о Казани: «Очень красивая набережная, обсуждали это с Валиевой»

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, участвовавшая в шоу группы Этери Тутберидзе, поделилась впечатлениями от Казани.

«Погуляла ли по городу? Нет. Посмотрела из окна автобуса. Мы проезжали по очень классной набережной. Очень красиво. Обсуждали это с Камилой Валиевой, она здесь родилась, тоже очень любит эту набережную. Не знаю, как называется, но очень красиво», — сказала Медведева.

Фото: vk.com/eteritutberidze

Фигуристка впервые приехала в Казань в рамках ледовых шоу. Сегодня она выступила на льду «Татнефть Арены» с двумя программами, одна из которых - произвольная «Анна Каренина», показанная на Олимпиаде-2018.

Напомним, в шоу «Чемпионы на льду» также участвовала олимпийская чемпионка Алина Загитова.