«Авангард» опубликовал фото Загитовой с тренировки в Казани
«Авангард» опубликовал фотографию олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в соцсетях клуба.
«Смотрите, кто подглядывал за нашей тренировкой в Казани», — подписано фото.
Сегодня Загитова выступает в столице Татарстана в шоу группы тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». До старта репетиции фигуристов на льду «Татнефть Арены» тренировались хоккеисты «Авангарда», которым завтра предстоит сыграть первый матч серии с казанским «Ак Барсом».
Напомним, ранее омский клуб выпустил видеоролик с насмешкой над «шиндр-мындр» Квартальнова.СпортФигурное катаниеОбщество
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