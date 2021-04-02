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«Авангард» опубликовал фото Загитовой с тренировки в Казани

20:39, 02.04.2021
«Авангард» опубликовал фото Загитовой с тренировки в Казани
Фото: instagram.com/avangard_inside

«Авангард» опубликовал фотографию олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в соцсетях клуба.

«Смотрите, кто подглядывал за нашей тренировкой в Казани», — подписано фото.

Сегодня Загитова выступает в столице Татарстана в шоу группы тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». До старта репетиции фигуристов на льду «Татнефть Арены» тренировались хоккеисты «Авангарда», которым завтра предстоит сыграть первый матч серии с казанским «Ак Барсом».

Напомним, ранее омский клуб выпустил видеоролик с насмешкой над «шиндр-мындр» Квартальнова.

СпортФигурное катаниеОбщество
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