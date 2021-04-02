«Авангард» выпустил видеоролик с насмешкой над «шиндр-мындр» Квартальнова

Фото: скриншот видео

«Авангард» опубликовал видеоролик в стиле фильма «Ширли-мырли» в преддверии начало серии с казанским «Ак Барсом» в плей-офф Кубка Гагарина.

Нарезки из популярного фильма обыгрываются в видео со ставшим популярным мемом «шиндр-мындр», запущенный главным тренером «барсов» Дмитрием Квартальновым. Он обронил эту фразу после одной из побед в плей-офф над «Салаватом Юлаевым». После этого маркетологи казанского клуба раскрутили фразу и даже выпустили клубную атрибутику с «шиндр-мындр».

«Авангард» также включил в видео насмешки над прошлой концепцией «Ак Барса» "843", ведущими матчевого «Ак Барс Шоу» с «вагимагией» и видео с песней Фирдуса Тямаева.

Напомним, серия между «Ак Барсом» и «Авангардом» начнется 3 апреля в Казани.

