Минниханов: татар меньше не стало, но надо организовать работу во время переписи

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Татар меньше не стало, но надо организовать работу во время переписи, заявил президент РТ Рустам Минниханов в рамках IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.

«Конечно, не все из них знают татарский язык, но мы считаем их своими, хотим приблизить к культуре, религии и языку. Каждый из них должен самоопределиться», — отметил он.

Минниханов подчеркнул, что с каждым годом укрепляются связи Татарстана с татарами, проживающими за пределами республики.

На форуме выступил предприниматель из Башкортостана Ильхам Акчурин, Мансур Тухватуллин из Пермского края, Талип Абубакиров из Мордовии, Фаиль Апсаламов из Оренбурга, приветствия передали представители руководства Алтая и курганской области.