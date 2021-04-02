Новости общества

12:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов: татар меньше не стало, но надо организовать работу во время переписи

11:43, 02.04.2021 1
Минниханов: татар меньше не стало, но надо организовать работу во время переписи
Фото: скриншот

Татар меньше не стало, но надо организовать работу во время переписи, заявил президент РТ Рустам Минниханов в рамках IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.

«Конечно, не все из них знают татарский язык, но мы считаем их своими, хотим приблизить к культуре, религии и языку. Каждый из них должен самоопределиться», — отметил он.

Минниханов подчеркнул, что с каждым годом укрепляются связи Татарстана с татарами, проживающими за пределами республики.

На форуме выступил предприниматель из Башкортостана Ильхам Акчурин, Мансур Тухватуллин из Пермского края, Талип Абубакиров из Мордовии, Фаиль Апсаламов из Оренбурга, приветствия передали представители руководства Алтая и курганской области.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:58
    перепись это дело десятое , надо татарам уходить от имиджа добряков и терпил . Во всяком случае после общения со мной у многих наглецов любой национальности портиться настроение . Но я думаю все к этому идет и время предъявляет к татарам новые требования . Если не будем соответствовать то исчезнем , как многие народа исчезли до нас .
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем