Роскачество проверило антисептики для рук
Роскачество проверило защитные гели для рук. Большинство из них действительно убивают 99,99% бактерий, но не вирусы, как заявлено на упаковке.
Были проведены исследования 20 антибактериальных гелей для рук. 14 из них заявляют, что гель «уничтожает 99% микробов», а также используют сообщение «санация рук на 99,9%». Эксперты оценивали торговые марки по 25 критериям: среди них безопасность, эффективность, удобство использования и другие.
«Согласно стандарту Роскачества, средство должно убивать 99,99% бактерий. До этой планки не дотянулся гель лишь одной ТМ, с хлоргексидином в качестве активного антибактериального компонента. Гель уничтожил колонии кишечной палочки на 99,41%, стафилококка — на 99,45%, а синегнойной палочки — на 99,33%. Остальные средства справились либо на 99,99%, либо на все 100. Антибактериальная и противовирусная активность оценивалась после двухминутного воздействия средства», — отмечается в сообщении.
Однако ни один гель не дотянулся до показателя 99,99% эффективности в способности убивать вирусы, как заявлено на упаковке. Впрочем, эксперты подчеркнули, что ни одно средство в мире не способно защитить от всех микробов одновременно.
Ранее президент РТ Рустам Минниханов попросил прокуратуру РТ разрешить проверить торговые сети на предмет контрафактных антисептиков.
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