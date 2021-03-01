Эксперты отметили низкую долю просроченных кредитов в Татарстане

Эксперты провели исследование среди 85 регионов России по доле просроченных кредитов. Татарстан оказался на 14 месте с долей 3,47%. Это один из самых низких показателей по просроченным кредитам, сообщает «РИА Новости».



Изменение доли в 2020 году составило 0,2% — отмечается, что ситуация остается стабильной в связи с тем, что Татарстан относится к наиболее экономически развитым регионам. Ссудная задолженность в республике на численность населения в прошлом году составила 269 тысяч рублей — показатель изменился на 16,1%.

Платежная дисциплина российских заемщиков в 2020 году снизилась в 70 из 85 регионов. Больше всего просроченных кредитов — в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, меньше всего — в Севастополе, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в декабре Татарстан попал в тройку регионов с самыми низкими показателями просроченной задолженности по потребкредитам — показатель на октябрь 2020 года составил 12,9%.

Маргарита Головатенко