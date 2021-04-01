В Казани построят дорогу по улице Лумумбы от проспекта Камалеева до улицы Жиганова

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Исполком Казани постановил подготовить проект планировки территории для строительства автомобильной дороги по улице Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова в Советском районе. Документ опубликован в сборнике МО.

Проект должен быть выполнен до 8 февраля 2023 года.

Ранее Миндортранс Татарстана отчитался о ремонте участка дороги на улице Патриса Лумумбы в Казани.