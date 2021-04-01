В Казани построят дорогу по улице Лумумбы от проспекта Камалеева до улицы Жиганова
Исполком Казани постановил подготовить проект планировки территории для строительства автомобильной дороги по улице Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова в Советском районе. Документ опубликован в сборнике МО.
Проект должен быть выполнен до 8 февраля 2023 года.
Ранее Миндортранс Татарстана отчитался о ремонте участка дороги на улице Патриса Лумумбы в Казани.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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