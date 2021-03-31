«Синтез» продлил победную серию в чемпионате России до 24 матчей
«Синтез» дважды подряд обыграл дома астраханское «Динамо СШОР» в рамках перенесенного 8-го тура чемпионата России по водному поло.
Эти две победы позволили команде Марата Закирова продлить победную серию до 24 матчей.
Следующий матч казанцы проведут в Волгограде против местного «Спартака». Встречи пройдут 18 и 19 апреля в рамках перенесенного тура чемпионата страны.
«Динамо СШОР» Астрахань — «Синтез» — 8:18 (2:5, 2:5, 3:3, 1:5)
«Динамо СШОР» Астрахань — «Синтез» — 7:17 (3:2, 0:5, 2:6, 2:4)
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