Молодежная сборная России крупно проиграла Дании и вылетела из ЧЕ-2021

Сборная России по футболу разгромно проиграла команде Дании (0:3) в матче третьего тура группового раунда молодежного чемпионата Европы-2021.

Датчане уже в начале встречи дважды воспользовались ошибками российских игроков и повели в счете 2:0.

В оставшееся время на поле шла равная игра, но Дания смогла забить третий гол. По одну мячу в ворота России забили Бруун Ларсен, Дрейер и Хольсе.

Таким образом, сборная России набрала три очка в трех матчах группы Н и вылетела из турнира.

Напомним, в стартовом составе россиян во всех встречах выходил хавбек «Рубина» Денис Макаров.