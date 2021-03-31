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Главврач инфекционной больницы Челнов рассказал, каким будет медучреждение после капремонта

16:42, 31.03.2021
Главврач инфекционной больницы Челнов рассказал, каким будет медучреждение после капремонта
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Главный врач инфекционной больницы Набережных Челнов Ришат Нугманов рассказал, каким будет медучреждение после капремонта. По его словам, каждую палату оснастят индивидуальными санузлами, кондиционером, телевизорами, кнопками вызова медперсонала и системой подачи кислорода.

«Здесь будут располагаться два инфекционных отделения и лаборатория, площадь которой мы увеличиваем на одну треть. Она будет составлять 1 100 кв. м», — рассказал Нугманов.

В больнице полностью переоснастят лабораторию, увеличив ее мощности по всем направлениям, в отделениях установят пневматическую почту. На третьем этаже инфекционной больницы оборудуют отделение для пациентов с ВИЧ-инфекцией с паллиативными койками на десять человек, сообщается на сайте Минздрава Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Ремонтные работы в медучреждении возобновились 15 марта. На прошлой неделе мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ускорить ремонт. Объект должны сдать к осени. «Объект особой важности, в обычном режиме на нем работать нельзя. Работы должны быть организованы 24/7», — заявил Магдеев.

Татьяна Демина
ОбществоМедицинаИнфраструктура Татарстан
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