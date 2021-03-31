Главврач инфекционной больницы Челнов рассказал, каким будет медучреждение после капремонта

Главный врач инфекционной больницы Набережных Челнов Ришат Нугманов рассказал, каким будет медучреждение после капремонта. По его словам, каждую палату оснастят индивидуальными санузлами, кондиционером, телевизорами, кнопками вызова медперсонала и системой подачи кислорода.

«Здесь будут располагаться два инфекционных отделения и лаборатория, площадь которой мы увеличиваем на одну треть. Она будет составлять 1 100 кв. м», — рассказал Нугманов.

В больнице полностью переоснастят лабораторию, увеличив ее мощности по всем направлениям, в отделениях установят пневматическую почту. На третьем этаже инфекционной больницы оборудуют отделение для пациентов с ВИЧ-инфекцией с паллиативными койками на десять человек, сообщается на сайте Минздрава Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Ремонтные работы в медучреждении возобновились 15 марта. На прошлой неделе мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ускорить ремонт. Объект должны сдать к осени. «Объект особой важности, в обычном режиме на нем работать нельзя. Работы должны быть организованы 24/7», — заявил Магдеев.



Татьяна Демина