Хартли: «У «Ак Барса» нет слабых мест. Но у «Авангарда» тоже сильные игроки»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящей серии с казанским «Ак Барсом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Нам предстоит встреча с очень серьезным противником, они заняли первое место в регулярке. Считаю, что у «Ак Барса» нет слабых мест, у них очень сбалансированный состав, великолепная линия защиты и нападения. Но у нас тоже сильные игроки, поэтому мы и находимся в финале конференции», — считает Хартли.

Фото: realnoevremya.ru

При этом рулевой «Авангарда» не стал называть фаворита серии, указав на то, что в плей-офф результат может быть абсолютно любым.

Напомним, серия между «Ак Барсом» и «Авангардом» начнется 3 апреля. Первые две встречи пройдут в Казани, после чего команды переедут в Балашиху.

Казанская команда еще ни разу не проиграла в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, пройдя два раунда по четыре матча с «Торпедо» и «Салаватом Юлаевым».

О предстоящих финальных сериях Запада и Востока КХЛ с мнением эксперта Леонида Вайсфельда читайте в материале «Реального времени».