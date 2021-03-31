Рика Кихира выступит на командном чемпионате мира в составе Японии

Сборная Японии определилась с составом участников на предстоящий командный чемпионат мира по фигурному катанию в Осаке.

В женском одиночном катании выступят две спортсменки — главная конкурентка российских фигуристок Рика Кихира и Каори Сакамото. У мужчин на турнир от Японии заявлены Юдзуру Ханю и Сема Уно.

Юдзуру Ханю. Фото: isu.org

Также на командном чемпионате мира выступят пары — Рики Миура/Рюити Кихара и танцоры на льду — Мисато Комацубара/Тим Колето.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в японском городе Осака.

Напомним, ранее был назван состав сборной России, куда попали Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.