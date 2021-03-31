Рената Валиуллина переназначили постпредом Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Постпредом Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вновь стал Ренат Валиуллин. Указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов, документ размещен на сайте главы республики.
Он переназначен со 2 апреля 2021 года и будет на посту ближайшие три года.
Валиуллин руководит представительством с 2015 года, в 2018 году его также переназначили на должность. До этого он занимал пост первого заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар.
Справка
Ренат Валиуллин имеет два высших образования. Кандидат филологических наук, автор трех монографий, шести публикаций.
В 1996—1998 гг. — преподаватель истории ТГГИ.
В 1998—2001 гг. — научный сотрудник Института истории АН РТ.
В 2001—2002 гг. — заведующий общим отделом администрации Пестречинского района РТ.
В 2002—2004 гг. — начальник отдела в исполкоме ВКТ.
В 2004—2005 гг. — ведущий референт отдела по развитию языков народов РТ в Аппарате КМ РТ.
В 2005—2007 гг. — первый заместитель председателя исполкома ВКТ.
В 2007—2008 гг. — председатель Совета по делам религий при Кабинете министров Республики Татарстан.
В 2008—2011 гг. — начальник Управления по делам религий при Кабинете министров Республики Татарстан.
В 2011 г. — помощник заместителя премьер-министра Республики Татарстан.
В 2012 г. — первый заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар.
С апреля 2015 г. — представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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