Рената Валиуллина переназначили постпредом Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Постпредом Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вновь стал Ренат Валиуллин. Указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов, документ размещен на сайте главы республики.

Он переназначен со 2 апреля 2021 года и будет на посту ближайшие три года.

Валиуллин руководит представительством с 2015 года, в 2018 году его также переназначили на должность. До этого он занимал пост первого заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар.