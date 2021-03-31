Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на Украине

Ситуацию на востоке Украины в ходе видеоконференции обсудили президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон.



«В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского комплекса мер 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране», — приводит RT сообщение пресс-службы Кремля.

Путин в разговоре подчеркивал важность выполнения властями Киева всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Днем ранее сообщалось о согласовании видеоконференции лидеров трех стран. Сообщалось, что в том числе темой для обсуждения станет Донбасс. Сдвигов в вопросе урегулирования в Донбассе можно достичь лишь в полном составе «нормандского формата», заявлял в ответ пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко.

Маргарита Головатенко