Песков рассказал о согласовании видеоконференции Путина, Меркель и Макрона

Россия, Германия и Франция согласовывают возможность проведения видеоконференции. Одной из тем разговоров станет вопрос Донбасса, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — приводит его слова RT.

Он подчеркнул, что мероприятие не будет проводиться в формате «нормандской четверки». Также Песков добавил, что тема Донбасса — не единственная для обсуждения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов встретиться с лидерами «нормандской четверки» по отдельности в случае, если не удастся провести совместный саммит.

Маргарита Головатенко