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Песков рассказал о согласовании видеоконференции Путина, Меркель и Макрона

20:09, 29.03.2021
Песков рассказал о согласовании видеоконференции Путина, Меркель и Макрона
Фото: pixabay.com

Россия, Германия и Франция согласовывают возможность проведения видеоконференции. Одной из тем разговоров станет вопрос Донбасса, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — приводит его слова RT.

Он подчеркнул, что мероприятие не будет проводиться в формате «нормандской четверки». Также Песков добавил, что тема Донбасса — не единственная для обсуждения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов встретиться с лидерами «нормандской четверки» по отдельности в случае, если не удастся провести совместный саммит.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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