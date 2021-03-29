МИД Украины отреагировал на подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона

Сдвигов в вопросе урегулирования в Донбассе можно достичь лишь в полном составе «нормандского формата», заявил пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко.

«Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе «Нормандии» можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня»- приводит слова Николенко издание «Европейская правда».

По его словам, власти Киева желают проводить переговоры именно в четырехстороннем формате.

Фото: kremlin.ru

Слова Николенко являются реакцией на заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о согласовании конференции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Он подчеркивал, что мероприятие не будет проводиться в формате «нормандской четверки» и добавил, что тема Донбасса — не единственная для обсуждения.

Маргарита Головатенко