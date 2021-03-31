Сборная России проиграла Словакии в матче отбора на ЧМ-2022

Сборная России встретилась с национальной командой Словакии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира-2022 на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Он завершился счетом 2:1 в пользу Словакии.



На 38-й минуте счет открыла сборная Словакии: Милан Шкриньяр забил гол, он замкнул подачу головой от углового флажка. Защитники российской сборной Марио Фернандес и Георгий Джикия держали друг друга в момент розыгрыша стандартного положения и упустили Шкриньяра.

На 71-й минуте, уже во втором тайме, сборная России сравняла счет с усилиями Марио Фернандеса. Тем не менее на 74-й минуте Словакия вновь вернула преимущество — гол забил Роберт Мак. Так была зафиксирована победа Словакии.

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и занимает второе место в турнирной группе H. На первой строчке — Хорватия (6), Словакия занимает 3-е место (5). На 4-м месте расположился Кипр (4), на пятой строке — Словения (3). Шестерку замыкает Мальта (1).

Маргарита Головатенко