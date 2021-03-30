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Путин призвал регулировать число детей мигрантов в российских школах

21:26, 30.03.2021 1
Путин призвал регулировать число детей мигрантов в российских школах
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям заявил, что доля детей мигрантов в школах России должна быть такой, чтобы можно было адаптировать детей к языковой и культурной среде.

К тому же важно, как подчеркнул Путин, не допустить ситуации, подобной в Европе и США, где формируются школы, в которых учатся лишь такие дети: «В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают <...>. Там образуются школы, которые фактически на сто процентов укомплектованы детьми мигрантов».

По словам российского лидера, важно, чтобы дети мигрантов адаптировались не только к языковой, но и к культурной среде России. Он отметил, что пока острой проблемы в этом нет, однако этот вопрос нужно контролировать.

Фото: kremlin.ru

Ранее сообщалось, что регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательным условием для работы в России.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьОбразование
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:33
    Поздно пить Боржом... скоро приезжие начнут сами всё регулировать. И не только в школе...
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