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Сборная России сыграет со Словакией с тем же составом, что и против Словении

20:54, 30.03.2021
Сборная России сыграет со Словакией с тем же составом, что и против Словении
Фото: rfs.ru

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч против команды Словакии в рамках квалификации чемпионата мира-2022.

Главный тренер Станислав Черчесов не стал менять победный состав, начинавший встречу со Словенией во втором туре группы Н. Сборная России вновь выйдет на матч с расстановкой в пять защитников и с ромбом в центре поля.

На острие атаки появится капитан Артем Дзюба, оформивший дубль в ворота Словении.

В число запасных попал вратарь «Рубина» Юрий Дюпин. Его напарник по казанскому клубу защитник Илья Самошников оказался вне заявки на игру.

Матч против Словакии состоится сегодня, начало встречи в 21:45 по мск.

СпортФутбол
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