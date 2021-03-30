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В Татарстане вакцину от коронавируса получили 129 764 человека

12:19, 30.03.2021
В Татарстане вакцину от коронавируса получили 129 764 человека
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 129 764 человека. За сутки от коронавируса привился 2 821 человек.

Вторым компонентом вакцины привились 87 768 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
3. Единый номер 122.
4. При обращении в МФЦ.
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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