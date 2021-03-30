В Татарстане вакцину от коронавируса получили 129 764 человека
В Татарстане вакцину от коронавируса получили 129 764 человека. За сутки от коронавируса привился 2 821 человек.
Вторым компонентом вакцины привились 87 768 человек.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
3. Единый номер 122.
4. При обращении в МФЦ.
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
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