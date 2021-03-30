$7 млрд экспорта водных биоресурсов — это много или мало?

Экспорт водных биоресурсов (рыбы и морепродуктов) из России к 2024 году может достичь $7 млрд, заявил начальник Управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. Заявление сделано на открытии первых биржевых торгов водными биоресурсами на Международной товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге (СПбМТСБ).

«Нам, конечно же, интересно, чтобы мы уходили от сырьевой энергомодели к модели торгов продукцией с уже добавленной стоимостью, в том числе на экспорт. Только за счет конкурентных процедур можно нарастить экспортную выручку в долларах и прийти к $7 млрд к 2024 году», — сказал он.

Первой позицией, проданной на открытых сегодня торгах, стала партия минтая из Владивостока — она ушла по 56 тысяч рублей за тонну. Отгрузка этой партии будет осуществляться самовывозом автомобильным транспортом. Объем партии составил 24 тонны. Торги были анонимными.

В будущем на биржевые торги планируется вывести весь ассортимент рыбной продукции, потребляемой на внутреннем рынке России, рассказал вице-президент биржи Антон Карпов.

Фото: rostoblvet.ru

$7 млрд экспорта рыбы и морепродуктов — это:

На треть больше, чем сейчас, — экспорт рыбы и морепродуктов по итогам 2020 года достиг 2,3 млн тонн на сумму $5,3 млрд, согласно данным федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

— экспорт рыбы и морепродуктов по итогам 2020 года достиг 2,3 млн тонн на сумму $5,3 млрд, согласно данным федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Примерно 3 млн тонн , если исходить из приведенных выше данных и если экспорт будет наращиваться равномерно по всем категориям.

, если исходить из приведенных выше данных и если экспорт будет наращиваться равномерно по всем категориям. Это 60% от общего объема рыбы и морепродуктов, добытых в России в 2020 году, — составил 4,97 млн тонн. Он не сильно ниже отраслевого рекорда за последние 27 лет в 5,03 млн тонн, который был установлен в 2018 году.

— составил 4,97 млн тонн. Он не сильно ниже отраслевого рекорда за последние 27 лет в 5,03 млн тонн, который был установлен в 2018 году. Но лишь 1,7% от общего объема рынка продукции рыболовства на 2018 год — по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (данные на более поздние даты организация пока не приводит), в 2018 году рыболовы произвели продукцию на $401 миллиард.

на 2018 год — по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (данные на более поздние даты организация пока не приводит), в 2018 году рыболовы произвели продукцию на $401 миллиард. 15,5% от общего объема экспорта продукции АПК к 2024 году — планируется, что он составит $45 миллиардов.

— планируется, что он составит $45 миллиардов. 9 505 000 тонн минтая по той цене, по которой он уходил сегодня на СПбМТСБ.

по той цене, по которой он уходил сегодня на СПбМТСБ. Или 425 824 тонны камчатского краба — на внутреннем рынке у оптовиков он стоит около 1 250 рублей за кг.

Александр Артемьев