В Лениногорском районе РТ ликвидируют незаконную свалку отходов производства площадью 3,9 тыс. кв. метров

В Лениногорском районе РТ ликвидируют несанкционированную свалку отходов производства площадью 3,9 тыс. кв. метров, обнаруженную еще в прошлом году. По последним данным, с загрязненного участка вывезли 276 куб. метров отходов.

Строительные отходы вывезла и сбросила на территории Письмянского сельского поселения транспортирующая компания, нанятая одиннадцатью организациями, работающими в юго-восточном регионе РТ. При этом по закону ответственность за неправильную утилизацию отходов несут сами предприятия. На данный момент в их отношении возбуждено административное производство.

Предприятиям-собственникам направили предостережение о необходимости ликвидировать сброс. В противном случае им грозит административный штраф в размере 400 тыс. рублей (ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ), сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Две организации вывезли отходы.

Фото: eco.tatarstan.ru

Водители КАМАЗов, сбросившие отходы, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Им также предъявлена претензия на возмещение вреда, причиненного окружающей среде, в размере 160 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в жилом массиве Константиновка Советского района Казани обнаружили несанкционированное складирование отходов строительных и ремонтных работ. По подсчетам специалистов Минэкологии РТ, на незаконную свалку завезли более 10 КАМАЗов мусора.

Татьяна Демина