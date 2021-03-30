В Казани мужчина поджег павильон, чтобы скрыть кражу

Фото: Максим Платонов

Полицейские Казани задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге павильона с целью скрыть кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

29 марта в полицию обратился индивидуальный предприниматель и сообщил, что неизвестный путем поджога повредил его павильон для ремонта обуви и находящееся там имущество. Также выяснилось, что из помещения пропали 2 станка для изготовления ключей общей стоимостью в 100 тыс. рублей.

Подозреваемого быстро нашли и задержали. Им оказался ранее судимый 10 раз мужчина. Он признал свою вину. Мужчина рассказал, что использовал для поджога керосин, который находился в будке.

В настоящее время по данным фактам возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража», ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Ранее Советский районный суд Казани арестовал 33-летнего казанца Андрея Усачева — он подозревается в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках. Казанец пробудет в СИЗО до 24 мая.

