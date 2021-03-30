За сутки в России выявлено 8 277 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявлено 8 277 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших в России составило 4 536 820, сообщает федеральный оперштаб.
За сутки выздоровели 9 588 человек, за весь период пандемии — 4 155 996 человек.
Зафиксировано 409 летальных исходов. За период пандемии зафиксировано 98 442 смерти от COVID-19.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым