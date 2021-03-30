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За сутки в России выявлено 8 277 новых случаев коронавируса

11:25, 30.03.2021
За сутки в России выявлено 8 277 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За сутки в России выявлено 8 277 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших в России составило 4 536 820, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 9 588 человек, за весь период пандемии — 4 155 996 человек.

Зафиксировано 409 летальных исходов. За период пандемии зафиксировано 98 442 смерти от COVID-19.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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