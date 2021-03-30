Опрос: большинство татарстанцев остается на удаленке

Только 39% татарстанцев, работающих по найму, вернулась в офис. Об этом сообщает служба исследований hh.ru. C «удаленкой попрощались треть женщин и только четверть мужчин. 7% работают в гибридном формате дом — офис.

71% заявили, что с выходом в офис продуктивность работы не изменилась, а 18% наоборот отметили повышение работоспособности.



Среди основных минусов удаленки татарстанцы назвали: отсутствие живого общения и совместной работы с коллегами, а также смешение рабочего и личного времени. Жители России также назвали главные положительные и отрицательные стороны перехода на удаленный режим работы. В частности, каждый второй россиянин рад сокращению расходов на питание и транспорт. Также отмечают, что они меньше отвлекаются, у них появилось больше свободного времени, испытывают меньше стресса и могут больше внимания уделить своей семье.

В Татарстане по итогам февраля 2021 года на 72% выросло число вакансий удаленной занятости, по сравнению с показателем февраля 2020-го. В марте 2021-го доля вакансий, предлагающих удаленную занятость в Татарстане, составляет 6%. В среднем по России показатель составляет 7%.