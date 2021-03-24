В Татарстане на 72% выросло число вакансий удаленной занятости

В Татарстане по итогам февраля 2021 года на 72% выросло число вакансий удаленной занятости, по сравнению с показателем февраля 2020-го. Такие данные «Реальному времени» представил SuperJob.ru.

В марте 2021-го доля вакансий, предлагающих удаленную занятость в Татарстане, составляет 6%. В среднем по России показатель составляет 7%.

В рейтинг пяти сфер с наибольшим числом вакансий удаленной занятости попали продажи, информационные технологии, кол-центр, образование, маркетинг.

Напомним, при выборе работы жителям Татарстана, помимо выплачиваемой вовремя достойной зарплаты, важны возможности для карьерного роста, удобное рабочее место, оплата сверхурочной работы и обучение, гибкий график работы и возможность работать удаленно.

Ольга Плешкова