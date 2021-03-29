Плющев: «Это не Уфа сыграла слабо, а «Ак Барс» — сильно»
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о победе казанцев в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым».
«Казань великолепно смотрелась в «зеленом дерби», склонен полагать, что это не Уфа сыграла слабо, а «Ак Барс» — сильно. У клуба из Татарстана — четкая система, детальный игровой план для каждого звена», — считает Плющев.
Он также заявил, что следующему сопернику «Ак Барса» предстоит сыграть выше своего уровня, чтобы навязать борьбу казанцам.
«Если лидеры «Авангарда» не прыгнут намного выше головы, то финалист от Востока мне очевиден», — сказал Плющев.
Напомним, во втором раунде плей-офф «Ак Барс» в четырех матчах обыграл уфимский «Салават Юлаев». За выход в финал Кубка Гагарина казанцы сыграют с омским «Авангардом».
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