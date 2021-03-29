Плющев: «Это не Уфа сыграла слабо, а «Ак Барс» — сильно»

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о победе казанцев в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Казань великолепно смотрелась в «зеленом дерби», склонен полагать, что это не Уфа сыграла слабо, а «Ак Барс» — сильно. У клуба из Татарстана — четкая система, детальный игровой план для каждого звена», — считает Плющев.

Фото: hc-torpedo.kz

Он также заявил, что следующему сопернику «Ак Барса» предстоит сыграть выше своего уровня, чтобы навязать борьбу казанцам.

«Если лидеры «Авангарда» не прыгнут намного выше головы, то финалист от Востока мне очевиден», — сказал Плющев.



Напомним, во втором раунде плей-офф «Ак Барс» в четырех матчах обыграл уфимский «Салават Юлаев». За выход в финал Кубка Гагарина казанцы сыграют с омским «Авангардом».

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