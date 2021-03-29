Новости спорта

15:52 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Плющев: «Это не Уфа сыграла слабо, а «Ак Барс» — сильно»

10:24, 29.03.2021
Плющев: «Это не Уфа сыграла слабо, а «Ак Барс» — сильно»
Фото: eurosport.ru

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о победе казанцев в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Казань великолепно смотрелась в «зеленом дерби», склонен полагать, что это не Уфа сыграла слабо, а «Ак Барс» — сильно. У клуба из Татарстана — четкая система, детальный игровой план для каждого звена», — считает Плющев.

Фото: hc-torpedo.kz

Он также заявил, что следующему сопернику «Ак Барса» предстоит сыграть выше своего уровня, чтобы навязать борьбу казанцам.

«Если лидеры «Авангарда» не прыгнут намного выше головы, то финалист от Востока мне очевиден», — сказал Плющев.

Напомним, во втором раунде плей-офф «Ак Барс» в четырех матчах обыграл уфимский «Салават Юлаев». За выход в финал Кубка Гагарина казанцы сыграют с омским «Авангардом».

Хартли — один из двух, кто может остановить машину Квартальнова: «Ак Барс» и «Авангард» в финале Востока

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем