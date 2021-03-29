«Ак Барс» поспорит с «Авангардом» за выход в финал Кубка Гагарина

Стал известен соперник казанского «Ак Барса» по финалу Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Омский «Авангард» в шести матчах одолел магнитогорский «Металлург» и завоевал право побороться за выход в финал Кубка Гагарина.

Первые матчи серии пройдут в Казани — 3 и 5 апреля, после чего команды переедут в Балашиху, где проводит свои домашние игры «Авангард».

Казанский клуб уже анонсировал серию в своих соцсетях, опубликовав видео с мемом: «Давай мясо».

Напомним, ранее «Ак Барс» в четырех матчах прошел в полуфинале Востока уфимский «Салават Юлаев».

Подробное превью противостояния казанского клуба с «Авангардом» и об основных интригах серии читайте в материале «Реального времени».