В Татарстане стартовала акция «Вахта памяти» — видео

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В Казани в парке Победы прошла церемония открытия акции «Вахта памяти», приуроченной к старту очередного сезона поисковых экспедиций к местам сражений в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Весной более 40 поисковых отрядов отправятся к местам былых сражений. На мероприятии командирам поисковых отрядов Татарстана вручили точные копии календаря 1941 года. Оригинал издания сейчас хранится в музее боевой славы поискового отряда «Нефтехимик».

На территории Татарстана больше 60 поисковых отрядов.

Ранее «Реальное время» рассказывало о скульпторе, заслуженном деятеле искусств Татарстана Махмуте Гасимове, который приступил к воссозданию памятника герою обороны Севастополя лейтенанту Александру Терлецкому. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина