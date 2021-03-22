Скульптор из Татарстана восстановит памятник герою обороны Севастополя
Как героя Севастополя хоронили несколько раз
Известный скульптор, заслуженный деятель искусств Татарстана Махмут Гасимов приступил к воссозданию памятника герою обороны Севастополя лейтенанту Александру Терлецкому. Бюст будет установлен на месте ранее утраченного памятника, в рамках работ по благоустройству Форосского парка в Крыму. Планируется, что это произойдет 28 мая, в День пограничника.
Лейтенант Терлецкий был командиром форосской погранзаставы и в ноябре 1941 года со своими бойцами более суток держал оборону Байдарского перевала, прикрывая отступление советских войск. 25 марта 1942 года, будучи комиссаром балаклавского отряда, попал в плен и спустя месяц после зверских пыток был казнен гитлеровцами. Последними словами лейтенанта Терлецкого перед смертью были: «Живи, Севастополь!»
Останки Терлецкого обнаружила его жена только в 1963 году. Прах героя захоронен в Форосском парке, недалеко от погранзаставы, которой командовал Александр в 41-м. Однако в 2003 году без согласия родственников, общественности и каких-либо воинских почестей останки Александра Терлецкого были перезахоронены в другом месте на территории Форосского парка, причем эксгумация была проведена не полностью. Местные жители рассказывали журналистам, что земля, где была расположена могила, «приглянулась богатому человеку» (СМИ уточняют — речь идет об украинском олигархе Викторе Пинчуке).
В результате прах Терлецкого на протяжении почти 17 лет был захоронен в разных местах поселка. В течение всего это времени общественность поднимала вопрос о некачественно выполненной эксгумации. В 2019 году в ходе поисковых мероприятий часть останков Терлецкого нашли, а годом позже — захоронили.
«Беру глину, делаю каркас, набрасываю глину, начинаю лепить!»
Памятник в результате этих событий также был утрачен. Как рассказали в пресс-службе ГУП «Татинвестгражданпроект», которое занимается восстановлением памятника, жители Фороса много лет добивались посмертных почестей герою.
Для работы над памятником привлекли Махмута Гасимова — среди его работ есть немало изваяний героев Великой Отечественной войны, в том числе бюст татарского поэта Мусы Джалиля в городе Нижневартовске.
Сам Махмут Гасимов рассказывает о предстоящей работе более эмоционально:
— Беру глину, делаю каркас, набрасываю глину, начинаю лепить! Стараюсь достичь схожести, изучаю образ изнутри, читаю литературу, чтобы проникнуться этим образом. От чего-то нужно отталкиваться: могу неделями не подходить к работе, а потом раз — подошел, озарение! — говорит он.
«Речь идет о том, чтобы восстановить тот памятник, в каком виде он существовал. Сосредоточиться, попробовать, не подвести земляков, чтобы были довольны этим объектом», — добавляет Гасимов.
Справка
Махмут Гасимов родился 27 июля 1945 г. в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Окончил Ташкентское художественное училище имени П.П. Бенькова в 1965 г. (в 1974—1983 преподавал в нем скульптуру) и отделение монументально-декоративного искусства Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н. Островского (1974). Учился у Ф.И. Грищенко, Ю.Н. Киселева, К.А. Салахетдинова.
В 1978—1979 гг. стажировался в скульптурной мастерской Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Академии художеств СССР.
Художник киностудии «Узбекфильм» (1968—1969). Член Союза художников (1977). С 1999 года живет в Казани.
Автор произведений:
- монументальной скульптуры: памятника Акмалу Икрамову (гранит, 1989) и фонтана в виде скульптурной композиции «Плодородие» из трех женских фигур (бронза, 1993) на площади Алайского рынка (оба в Ташкенте), памятника С. Айни (бетон, 1978) в поселке Соктари Гиждуванского района Узбекистана, памятника Б. Урманче (бронза, 1997, в Казани, в сквере возле здания Союза художников) и др.;
- монументально-декоративной скульптуры: рельефы в технике чеканки по меди — «Музы» (на фасаде Дворца культуры в городе Беговат, 1977), в интерьерах оздоровительного комплекса санатория «Узбекистан» в Кисловодске (1982), в технике выколотки по алюминию — на фасаде информационно-вычислительного центра в Ташкенте (1984) и др.;
- надгробной скульптуры: секретарю горкома КПСС Бухары К.М. Муртазаеву (бронза, 1984), министру культуры Узбекистана Захидову в Ташкенте (бронза, 1987), М.Е. Евсевьеву в Казани (бетон, 2001) и др.;
- мемориальных досок: Фабрициусу в городе Южно-Сахалинске (бронза, 1987), Х. Бигичеву (1998), С. Сайдашеву (2000), Н. Жиганову (2001) в Казани; станковых бюстов из бронзы, камня, дерева и шамота: Н. Исанбета (1996), С. Сайдашева (1998), Н. Жиганова (2000), С. Хакима (2001) и др.
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