Скульптор из Татарстана восстановит памятник герою обороны Севастополя

Фото: пресс-служба «Татинвестгражданпроекта»

Как героя Севастополя хоронили несколько раз

Известный скульптор, заслуженный деятель искусств Татарстана Махмут Гасимов приступил к воссозданию памятника герою обороны Севастополя лейтенанту Александру Терлецкому. Бюст будет установлен на месте ранее утраченного памятника, в рамках работ по благоустройству Форосского парка в Крыму. Планируется, что это произойдет 28 мая, в День пограничника.

Лейтенант Терлецкий был командиром форосской погранзаставы и в ноябре 1941 года со своими бойцами более суток держал оборону Байдарского перевала, прикрывая отступление советских войск. 25 марта 1942 года, будучи комиссаром балаклавского отряда, попал в плен и спустя месяц после зверских пыток был казнен гитлеровцами. Последними словами лейтенанта Терлецкого перед смертью были: «Живи, Севастополь!»

Останки Терлецкого обнаружила его жена только в 1963 году. Прах героя захоронен в Форосском парке, недалеко от погранзаставы, которой командовал Александр в 41-м. Однако в 2003 году без согласия родственников, общественности и каких-либо воинских почестей останки Александра Терлецкого были перезахоронены в другом месте на территории Форосского парка, причем эксгумация была проведена не полностью. Местные жители рассказывали журналистам, что земля, где была расположена могила, «приглянулась богатому человеку» (СМИ уточняют — речь идет об украинском олигархе Викторе Пинчуке).

В результате прах Терлецкого на протяжении почти 17 лет был захоронен в разных местах поселка. В течение всего это времени общественность поднимала вопрос о некачественно выполненной эксгумации. В 2019 году в ходе поисковых мероприятий часть останков Терлецкого нашли, а годом позже — захоронили.

Памятник в результате этих событий также был утрачен

«Беру глину, делаю каркас, набрасываю глину, начинаю лепить!»

Памятник в результате этих событий также был утрачен. Как рассказали в пресс-службе ГУП «Татинвестгражданпроект», которое занимается восстановлением памятника, жители Фороса много лет добивались посмертных почестей герою.

Для работы над памятником привлекли Махмута Гасимова — среди его работ есть немало изваяний героев Великой Отечественной войны, в том числе бюст татарского поэта Мусы Джалиля в городе Нижневартовске.

— Особенность Махмута [Гасимова] в создании скульптурного портрета или вообще скульптурных произведений в том, что он, вследствие своего темперамента или вообще творческих особенностей, создает психологические портреты. У него не просто сходство с натурой, а еще внутреннее состояние человека, образа. Который он запечатлевает. Они несут в себе психологическое, внутреннее настроение человека, — рассказывает заслуженный архитектор Татарстана и России Герман Бакулин.

Сам Махмут Гасимов рассказывает о предстоящей работе более эмоционально:

— Беру глину, делаю каркас, набрасываю глину, начинаю лепить! Стараюсь достичь схожести, изучаю образ изнутри, читаю литературу, чтобы проникнуться этим образом. От чего-то нужно отталкиваться: могу неделями не подходить к работе, а потом раз — подошел, озарение! — говорит он.

«Речь идет о том, чтобы восстановить тот памятник, в каком виде он существовал. Сосредоточиться, попробовать, не подвести земляков, чтобы были довольны этим объектом», — добавляет Гасимов.

Александр Артемьев