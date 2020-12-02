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Чиновники обсудили проблемные участки границ между Татарстаном, Чувашией и Оренбургской областью

04:22, 02.12.2020
Чиновники обсудили проблемные участки границ между Татарстаном, Чувашией и Оренбургской областью
Фото: mzio.tatarstan.ru

В Минземимуществе Татарстана обсудили спорные участки границ республики с Чувашией и Оренбургской областью. На сегодня решены вопросы уже по 300 участкам из 570.

Вопросы касались ранее не учтенных участков, пересечения кадастровых участков и изменения границы в связи с изменением русла рек, сообщает пресс-служба министерства.

Фото: Илья Репин (архив)

Отмечается, что «Фонд пространственных данных РТ» занимается установлением границ республики с IV квартала 2019 года. Наиболее проработанными являются границы с Чувашией и Оренбургской областью.

Ранее глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин сообщал, что определены координаты узловой точки границ между Татарстаном, Удмуртией, Башкирией, Оренбургской и Самарской областями.

ОбществоВласть Татарстан
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