В Минпросвещения не видят необходимости полностью переходить на гаджеты в школах

В Минпросвещения РФ не видят необходимости в переходе школ полностью на гаджеты. Такие случаи требуют отдельного разбирательства, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Планшеты и гаджеты могут служить лишь вспомогательными средствами. Информационные технологии могут только дополнять систему образования. Традиционный формат обучения: общение учеников с учителем, между собой, — это развитие и передача знаний.

«Я не вижу такой необходимости. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа», — заявил он в интервью Псковскому агентству новостей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун заявила, что, по новым санитарным правилам, личные смартфоны нельзя использовать в образовательных целях. Запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки.

Татьяна Леухина