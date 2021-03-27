Путин назвал Татарстан кузницей кадров

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин назвал Республику Татарстан кузницей кадров во время разговора с и.о. главы Мордовии Артемом Здуновым на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Президент России отметил, что много выходцев из РТ работают в федеральных органах власти.

Здунов показал кадровый проект «Моя Мордовия». Его основная цель — поиск будущих руководителей местных органов власти

Ранее президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артема Здунова. С октября 2014 г. по февраль 2018 г. он занимал пост министра экономики Татарстана.

