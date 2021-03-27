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В Тукаевском районе РТ отменили карантин по бешенству

08:08, 27.03.2021
В Тукаевском районе РТ отменили карантин по бешенству
Фото: Максим Платонов

В Тукаевском районе Татарстана на территории деревни Новые Сарайлы отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ был подписан 25 марта. Документ вступил в силу.

Ранее на территории поселка железнодорожной станции Высокая Гора отменили карантин по бешенству. Кроме того, в республике за 5 лет в 10 раз снизилась заболеваемость диких животных бешенством. Об этом сообщил на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам глава ведомства Федор Батков.

Общество Татарстан
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