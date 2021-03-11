В Татарстане на Высокой Горе отменили карантин по бешенству
В Татарстане на территории поселка железнодорожной станции Высокая Гора отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ был подписан 11 марта.
Также карантин отменили на территории, которую использует ООО «Башак» у деревни Старое Алимово Актанышского района.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Напомним, карантин был введен 28 декабря 2020 года в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных. На ж/д станции Высокая Гора запрещалась торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантина, отлов диких животных. Также на период карантина запрещалась реализация и употребление в пищу молока от здоровых животных без пастеризации.
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