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В Татарстане на Высокой Горе отменили карантин по бешенству

14:47, 11.03.2021
В Татарстане на Высокой Горе отменили карантин по бешенству
Фото: pixabay.com

В Татарстане на территории поселка железнодорожной станции Высокая Гора отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ был подписан 11 марта.

Также карантин отменили на территории, которую использует ООО «Башак» у деревни Старое Алимово Актанышского района.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Напомним, карантин был введен 28 декабря 2020 года в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных. На ж/д станции Высокая Гора запрещалась торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантина, отлов диких животных. Также на период карантина запрещалась реализация и употребление в пищу молока от здоровых животных без пастеризации.

Общество Татарстан
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