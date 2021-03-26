Слуцкий — о Кварацхелии: «Я бы посоветовал ему идти не в «Милан» и «Ювентус», а в субтопы типа «Севильи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о возможном переходе в топ-чемпионат хавбека казанской команды Хвичи Кварацхелии.

— Готов ли Хвича к переходу в топ-клуб? Да. С оговорками, но да. Если бы меня кто-то спрашивал, то я бы ему посоветовал идти в субтопы (а «Милан и «Ювентус» — это топы), чтобы сделать промежуточный шаг между Российской премьер-лигой и топами. Возраст ему это позволяет, уровень мастерства тоже. Я бы на его месте пошел бы в клуб типа «Севильи», «Аталанты» или Леверкузена.

Так как он безумно любит футбол, если не будет получать достаточно игрового времени, то он может выгореть. Это как любимая игрушка у детей — отняли у ребенка, и он может затухнуть. Ему нужно пойти в тот клуб, где он будет получать гарантированное игровое время.

Я не уверен, что в «Милане» или «Ювентусе» оно будет у него прямо гарантированно, а он все-таки уже привык играть много, поэтому это будет проблема, — сказал Слуцкий в новом выпуске программы «Коммент.Шоу» на YоuТube.

Эрик Добролюбов