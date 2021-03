$9,6 млрд в день, «застрявших» в Суэцком канале, — это много или мало?

Один из самых больших контейнеровозов в мире — судно Ever Given село на мель в Суэцком канале 23 марта и полностью перегородило его. Канал связывает Красное и Средиземное моря и является одним из важнейших водных путей в мире. Если Суэцкий канал не откроют в ближайшие дни, судам из Азии придется идти в обход Африки. В 2020 году через Суэцкий канал прошли почти 19 тысяч судов, или в среднем более 50 судов за день.

Ever Given сел на мель, потеряв управление из-за сильного ветра и песчаной бури. Сдвинуть его сразу не представилось возможным, при этом уже в первый день в Суэцком канале скопилась пробка из сотни судов. 25 марта начались работы по углублению дна под Ever Given. Из-под носовой части судна нужно удалить 15—20 тысяч кубометров песка. Однако Питер Бедровски глава компании Boskalis, занимающейся спасением корабля, уже заявил: не исключено, что работы по углублению дня займут больше недели.

Эксперты компании Lloyd's List оценивают движение канала в западном направлении примерно в 5,1 миллиарда долларов в день, а движение в восточном направлении — примерно в 4,5 миллиарда долларов в день. Таким образом, из-за застрявшего Ever Given в Суэцком канале ежедневно простаивают товары на $9,6 миллиарда.

Фото: nsn.fm

$9,6 млрд, «застрявших» в Суэцком канале, — это:

$400 млн в час, или $6,66 млн в минуту ;

; более 160 судов в очереди по состоянию на сегодня, следует из оценки компании-провайдера услуг на канале Leth Agencies;

по состоянию на сегодня, следует из оценки компании-провайдера услуг на канале Leth Agencies; 12% от мирового объема морских грузоперевозок и примерно 10% от мировых перевозок нефти по морю, по данным западных СМИ;

и примерно 10% от мировых перевозок нефти по морю, по данным западных СМИ; 153,6 млн баррелей нефти Brent, исходя из установившейся сегодня цены на отметке в $62,5 за баррель;

исходя из установившейся сегодня цены на отметке в $62,5 за баррель; э т о примерно 20,95 млн тонн — половина от месячной добычи в России (данные ЦДУ ТЭК на декабрь 2020);

(данные ЦДУ ТЭК на декабрь 2020); 9 650 километров пути в обход Африки для других судов. Только топливные расходы составят около $300 тысяч для супертанкера, доставляющего нефть с Ближнего Востока в Европу, оценил Bloomberg.

Александр Артемьев