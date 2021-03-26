Выплаты вкладчикам чувашского банка «Мегаполис» с офисом в Казани начнутся не позднее 9 апреля

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам чувашского банка «Мегаполис» с офисом в Казани не позднее 9 апреля. Предварительно на 1 марта этого года размер страховой ответственности агентства оценен в 2,9 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».



Сейчас в банк назначена временная администрация — она будет действовать до назначения ликвидатора или же конкурсного управляющего.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у банка в пятницу, 26 марта. По величине активов кредитная организация занимала 234-е место в банковской системе РФ, она является участником системы страхования вкладов.

«Мегаполис» занижал величину необходимых резервов на возможные потери, завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, мероприятия ЦБ по закупке иностранной валюты вскрыли факты неотражения банком таких операций в бухгалтерском учете и отчетности — эту информацию Банк России передаст в правоохранительные органы.

В марте ЦБ отзывал лицензии у других банков: на прошлой неделе регулятор отозвал лицензию у краснодарского «ЮМК банка», а до этого лицензия была отозвана у московского «Форбанка» и банка «Современные стандарты бизнеса».



Маргарита Головатенко