Центробанк РФ отозвал лицензию двух банков

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Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Форбанка, который являлся участником системы страхования вкладов, а также банка «Современные стандарты бизнеса». Об этом сообщается в на сайте регулятора.

По данным ЦБ РФ, Форбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В течение года к нему применялись ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Также банк уличили в нарушении требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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«Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — сообщается на сайте регулятора.

Что касается банка «Современные стандарты бизнеса», то его деятельность была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Ранее Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков — «Онего» из Петрозаводска и «ФинТеха» из Москвы.



Ольга Плешкова