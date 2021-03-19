Новости экономики

09:28 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «ЮМК банка»

09:18, 19.03.2021
ЦБ отозвал лицензию у «ЮМК банка»
Фото: cbr.ru

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского ООО «ЮМК банк». По данным регулятора, деятельность кредитной организации была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% задолженности являлась низкокачественной.

Также в ходе проверки банка были выявлены случаи проведения непрозрачных операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

По величине активов «ЮМК Банк» занимал 222 место в банковской системе РФ, он не является участником системы страхования вкладов. На данный момент в кредитную организацию назначена временная администрация Банка России.

Неделю назад Центробанк РФ отозвал лицензию у московского «Форбанка» и банка «Современные стандарты бизнеса».

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок